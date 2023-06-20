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حزب المحافظين يطالب الحكومة بخطة تقشف مالي

كتب:

يسرا البسيوني
02:11 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال الدكتور رشدي العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، إنّه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة 2023-2024، اتضح أنّها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة 2 تريليون و140 مليار جنيه، بلغت الضرائب منها تريليون و529 مليار جنيه بنسبة بلغت 72% وبلغ العجز الكلي 824 مليار جنيه.

وأضاف خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، أنّ إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب ما يلي:

1. العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

2. رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.

3. إلزام الحكومة بخطة تقشف مالي.

وأوضح أنّه من مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي.

1. إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي بالتحديد المسبق.

2. رفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة.

3. ترجمة سياسات الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشكلات بصورة واضحة.

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بقلم يسرا البسيوني