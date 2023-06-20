طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلاً على جميع الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فرص تساقط أمطار خفيفة غدًا الأربعاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، فتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 21 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الخميس 22 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة الجمعة 23 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.