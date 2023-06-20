تحالف العمل الأهلي يوقع بروتوكولا لتنفيذ أول مسح طبي لأمراض العيون والقدم السكري

أعلن التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي عن توقيع بروتكول تعاون بقيمة 30 مليون جنيه بين مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لتنفيذ أول مسح طبى شامل لمواجهة أمراض العيون والقدم السكري بالقرى الأكثر احتياجاً.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ووقع البروتوكول؛ النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، ومصطفى زمزم رئيس مؤسسة صناع الخير للتنمية، بحضور الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني، وعدد من قيادات التحالف والمؤسستين أطراف البروتوكول.

ويأتي البروتوكول ضمن خدمات التحالف الوطني المتنوعة في القطاع الصحي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني، بتكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر الأكثر استحقاقاً في قراهم وبالمجان بكل محافظات الجمهورية.

وخلال كلمته عبر النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عن شكره للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على الدعم المستمر لأعضائه، مشيراً إلى سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأوضح «الجارحي» أن رؤية مؤسسة الجارحي واستراتيجيتها هي العمل التنموي المستدام والمؤثر في حياة المواطن وجودتها، وأن العمل الميداني مع المواطنين تتعاظم آثاره الإيجابية بالشراكة في العمل التنموي تحت مظلة التحالف لتقديم خدمات تنموية مستدامة ذات جودة إلى أهالينا في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد محمد الجارحي، أن حرص مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توقيع بروتوكول التعاون تحت مظلة التحالف، ومع أحد كيانات التحالف الأخرى، وهي مؤسسة صناع الخير للتنمية يأتي في إطار استراتيجية عمل تتبناها المؤسسة، وتهدف إلى التشبيك والتعاون مع كل الجهات الشريكة في العمل التنموي؛ من أجل تقديم خدمات تنموية مستدامة ذات جودة إلى أهالينا في القرى الأشد احتياجًا، وأن المؤسسة حرصت على اختيار مركز يوسف الصديق لتنفيذ مستهدفات البروتوكول من المسح الطبي، وعمل التدخلات الطبية المطلوبة بجودة عالية في مجالات الحد من أمراض العيون والقدم السكري؛ يأتي من عدة اعتبارات منها أن المركز هو أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما أنه كان البداية الأولى لأنشطة مؤسسة الجارحي، ومنها انتشرت أنشطة المؤسسة في جميع أنحاء الجمهورية.

القطاع الصحي على رأس أولويات مؤسسة الجارحي التنموية

وأشار النائب محمد الجارحي إلى أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل مؤسسة الجارحي التنموية لأنه حق مهم ووجودي لكل مواطن وبالتالي من المهم قيام المجتمع المدني بدعم جهود الدولة الواضحة فى تعزيز حق المواطن الأَوْلى بالرعاية في التمتع بصحة جيدة.

كما أن مؤسسة الجارحي تطمح من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون إلى إحداث تغيير إيجابي حقيقي في خريطة انتشار أمراض العيون في مركز يوسف الصديق بالفيوم، والقضاء بشكل كامل على مسببات العمى.

كما تطمح المؤسسة إلى إعلان مركز يوسف الصديق كأول مركز في محافظات مصر خالٍ من بتر القدم السكري؛ ليكون نموذجًا يمكن تعميمه في بقية مراكز محافظات الجمهورية المختلفة.