سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القاهرة.. أقل من 200 جنيه

يقبل المواطنون على شراء اللحوم بكثرة في هذه التوقيت للاحتفال بعيد الأضحي وإعداد الأطعمة والمأكولات المرتبطة في جو عائلي مبهج، لذا يهتم المواطنون بمعرفة سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القاهرة، ومقارنة لاسعار اللحوم في محلات الجزارة والمنافذ الأخرى، لشراء الأنسب لهم.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القاهرة

ومع قرب حلول عيد الأضحى، تطرح وزارة التموين، عدة أنواع من اللحوم الطازجة والمجمدة في جميع المنافذ التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يصل سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين بـ195 جنيه للكليو في أماكن بيعها ومنافذها المتنوعة بمحافظة القاهرة.

وفي إطار سلسة خدمتها المقدمة لجمهور القراء ترصد «الوطن» سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القاهرة.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين

وجاء سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، منخفضًا عن أسعار اللحوم في محلات الجزارة والسلاسل التجارية 100 جنيه في الكيلو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحمة السوداني الطازج في منافذ التموين 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد في منافذ التموين 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الهندي المجمد في منافذ التموين 130 جنيها.

أماكن بيع لحوم التموين بمحافظة القاهرة

ويوجد عدد كبير من منافذ التموين بمحافظة الفاهرة يباع بها اللحوم إلى جانب السلع الأخرى، وعناوينها كالتالي:

مدينة نصر: مجمع التوفيق بمدينة التوفيق بمدينة نصر.

العباسية : مجمع 23 يوليو بميدان العباسية عمارة مصر للسياحة.

الحلمية : ماركت 6 أكتوبر بسور نادي 6 أكتوبر بميدان الحلمية.

مصر الجديدة: مجمع خدمات شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

مصر الجديدة: شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

المعادي: على الكورنيش.

المعادي: شارع البحوث الجنائية بجوار ميدان صقر قريش.

الزيتون: شارع ابن الحكم حلمية الزيتون.

العاشر من رمضان: شارع ابن الحكم حلمية الزيتون بالقاهرة.