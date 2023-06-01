اليوم.. 11 مليون مستفيد يبدأون صرف معاشات يونيو 2023

يبدأ مستحقو المعاشات صرف معاشات يونيو 2023، اليوم الخميس، بإحدى الطرق التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات، والتي تتمثل في «مكاتب البريد، وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

صرف معاشات يونيو 2023 بزيادة 15 %

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاشات يونيو 2023، بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، وف قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع مستحقي المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد، بحد أدنى 170 جنيها، و1635 جنيها كحد أقصى لجميع المستفيدين من المعاشات.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونية

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتيح عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية، لجميع المستفيدين من المعاشات والمؤمن عليهم، من خلال زيارة الموقع واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

ومن بين الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات، خدمة تقديم تعديل فئة اشتراك صاحب العمل، لفئة أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج، بمعنى تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى أو الأقل، على أن يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين في الخارج، بطلب تعديل فئة الاشتراك الأقل، شرط تقديم المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق، أو يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك إلى فئة الاشتراك الأعلى، وفق عدّة شروط.