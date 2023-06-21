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أقوى مراجعة نهائية في الكيمياء للصف الثالث الثانوي لعام 2023

كتب:

محمد سامي الكميلي
10:15 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
مراجعة مادة الكيمياء

مراجعة مادة الكيمياء

تحرص جريدة «الوطن»، على تقديم أقوى مراجعة نهائية في الكيمياء للصف الثالث الثانوي لعام 2023، لطلاب الشعبة العلمية المقرر امتحانها يوم الأحد الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، التي تعد ثالث المواد الأساسية المضافة لمجموع شهادة الثانوية العامة.

أقوى مراجعة نهائية في الكيمياء للصف الثالث الثانوي لعام 2023

وفي ظل التوتر والقلق الذي يشعر به طلاب الثانوية العامة، نرصد في السياق الآتي، أقوى مراجعة نهائية في الكيمياء للصف الثالث الثانوي لعام 2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أبرز وأهم المدرسين المتخصصين.

أقوى مراجعة نهائية في الكيمياء للصف الثالث الثانوي لعام 2023 

كما كشفت أيضًا وزارة التربية والتعليم، عن أقوى مراجعة نهائية في الكيمياء للصف الثالث الثانوي لعام 2023، لطلاب الشعبة العلمية يمكنهم تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الكيمياء للثانوية العامة من هنــــــــا.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء 

وأوضحت وزارة التعليم، مواصفات امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، وتوزيع الدرجات كالآتي:

- امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الكيمياء 50 سؤالًا. 

- 4 أسئلة مقالية درجتين لكل منها.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين.

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