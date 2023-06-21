مراجعة ليلة الامتحان كيمياء 3 ثانوي 2023.. اعرف توزيع درجات الأسئلة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحان مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي العام الدراسي الحالي 2022 - 2023، لذا تحرص «الوطن» وفقًا لدورها الخدمي الذي توافيه لقرائها، على تقديم مراجعة ليلة الامتحان كيمياء 3 ثانوي 2023.

مراجعة ليلة الامتحان كيمياء 3 ثانوي 2023

وفي شأن هذا الصدد، أعلنت التربية والتعليم والتعليم الفني عن، نماذج استرشادية كمراجعة ليلة الامتحان كيمياء 3 ثانوي 2023، من خلال هذا الرابط، بهدف تخفيف التوتر عن كاهل الطلاب، ومساعدتهم للحصول على أعلى الدرجات.

مراجعة ليلة الامتحان كيمياء 3 ثانوي 2023

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مراجعة ليلة الامتحان كيمياء 3 ثانوي 2023، بالتعاون مع أبرز المدرسين وأهم المتخصصين.

توزيع درجات مادة الكيمياء 2023

وبعد الحصول على مراجعة ليلة الامتحان كيمياء 3 ثانوي 2023، نستعرض في السياق الآتي، توزيع درجات امتحان مادة الكيمياء، كالآتي:

- امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الكيمياء 50 سؤالًا.

- 4 أسئلة مقالية درجتين لكل منها.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 بدرجتين.