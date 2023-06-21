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رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ المرافق في «بيت الوطن»

كتب:

أيمن حمزة
11:21 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، منطقة بيت الوطن غرب القرى السياحية، يرافقه مسؤولو الجهاز، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق الداخلية والطرق بالمنطقة ودفع العمل بالمشروعات.

وخلال الجولة، عرض مسؤولو جهة الإشراف ومهندسو التنفيذ، الموقف التنفيذي للأعمال ونسب إنجاز المشروع التي بلغت 95%، حيث وجّه المهندس محمد خلف الله بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني، ومراعاة جودة التنفيذ وعمل التنسيقات مع إدارات التشغيل والصيانة عند الاستلام لتلك الأعمال.

وأكد رئيس جهاز المدينة، أنّ تواجد أراضي بيت الوطن بمراحله المختلفة بدمياط الجديدة يهدف إلى تحقيق الترابط بين المواطن المصري في الخارج ووطنه عن طريق تسهيل امتلاكه للعقار بمصر، وسيتم توفير قطع أراضٍ أخرى للراغبين خلال الفترة المقبلة تلبية للطلبات المقدمة في هذا الشأن من المواطنين.

وفي ذات السياق، شهد المهندس محمد خلف الله، اصطفاف معدات الشركة القائمة بأعمال النظافة والجمع المنزلي، واستعرض نماذج المعدات والسيارات الحديثة، وعرض الخدمات التي تقدّمها الشركة طبقا لأمر الإسناد الصادر للعمل بالأحياء الثالث والرابع والخامس وجنوب الحي الرابع وغرب الجامعة ومداخلها بالمدينة، بحضور مسؤولي الجهاز واللجنة المشكلة.

دعم منظومة النظافة لتوفير الخدمات لسكان المدينة

وأكد المهندس محمد خلف الله، دعم منظومة التنمية والنظافة لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والحفاظ على المظهر الجمالي للمشروعات القومية التي جرى الانتهاء منها، إضافة إلى المشروعات القائمة، مع التأكيد على الإدارات المعنية بمتابعة الأعمال وإعداد تقارير يومية بنسب الإنجاز والأعمال طبقا للتكليفات الصادرة لرؤساء الأحياء.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.