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تنفيذ أعمال النظافة وإزالة هيش الأشجار بمنطقة حدائق أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
11:46 ص | الإثنين 15 مايو 2023
حملات في حدائق أكتوبر

حملات في حدائق أكتوبر

كشف جهاز حدائق أكتوبر، عن استمرار أعمال النظافة، وإزالة هيش الأشجار، بالمنطقة الرابعة «ابني بيتك»، إلى جانب أعمال النظافة المستمرة للحفاظ على البيئة وخدمة الأهالي والسكان في المدينة لظهورها بالمظهر الحضاري واللائق، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل جهود الدولة لمحاربة جائحة كورونا.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر في تصريحات له اليوم، إنّ الجهاز مستمر في أعمال النظافة على مستوى المدينة التي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف فدان، حيث تشمل أعمال النظافة مناطق ومشروعات الإسكان الاجتماعي ومناطق ابني بيتك.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ هذه الأعمال تمت تحت إشراف المهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز، لمتابعة أعمال النظافة في القطاعات بالمناطق ابني بيتك للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينه كمظهر جمالي باعتبار المدينة من الجيل الرابع.

وتابع رئيس جهاز حدائق اكتوبر أنّه تم أعمال مكافحة الناموس وخاصة بحلول الموسم الصيفي، ليتم العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي التي بدأت في مشروع الاسكان الإجتماعي 262 عمارة، حيث بدأت أعمال الرش الناموس التي يكثر في الموسم الصيفي من خلال تنفيذ عمليات الرش أسبوعيا في الفترة ما بعد العصر وقبل المغرب.

وأوضح أنّ أعمال مكافحة الناموس باستخدام عمليات الرش تشمل مشروعات الإسكان الإجتماعي ومناطق إبي بيتك وجميع المناطق السكنية بالمدينه لمنع الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين في المدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.