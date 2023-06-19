أحمد موسى يرد على تقرير «مجلة الإيكونوميست»: معندناش معتقلين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تقرير «مجلة الإيكونوميست» البريطانية الكاذب ادعى تقليص مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن إنفاق العام المالي المقبل على قطاع الصحة وصل إلى 222 مليار جنيه، بزيادة 190 مليار جنيه عن موازنة 2013، وفق ما أعلنه وزير الصحة في أحد المؤتمرات.

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، خلال استعراضه تقرير الهيئة العامة للاستعلامات للرد على ادعاء مجلة الإيكونوميست الكاذب، إن التقرير البريطاني الكاذب تحدث عن التقرير الخاص بالسجناء في مصر، الذي يقول إن هناك 60 ألف سجين معتقل داخل الدولة.

وأضاف الإعلامي: «معندناش معتقلين في السجون المصرية، والدولة ملتزمة بتطبيق القانون، لدينا جريمة إرهابية أو جنائية أو حبس بقرار النيابة العامة، وتقرير الإيكونوميست تجاهل النقاط الإيجابية، ومنها الإفراج عن المئات من المحبوسين احتياطيا بقرار عفو رئاسي».

ونوه أحمد موسى، نقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، بأن وصف الحوار الوطني مجرد تمثيلية أمرا غير مقبول؛ لأنه يمثل به كل التيارات والفئات المجتمعية، من خلال أكثر من 40 مقررا ومساعدا للجان، وتلقى مئات الآلاف من المشاركات محل الدراسة، وعقد 25 اجتماعا تحضيريا واستبعاد هيئات مثل الإخوان أمرا حتميا لا محال.

وتابع: هذه بداية للإعلام الغربي «الإيكونوميست، جارديان، واشنطن بوست، نيويورك تايمز» من اليوم وحتى الانتخابات الرئاسية، معلقا: «نحن على مشارف صيف ساخن».