أحمد موسى: انطلاق بطولة الدومينو والطاولة بشمال سيناء رسالة أمن وأمان

علق الإعلامي أحمد موسى، على انطلاق فعاليات بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لبطولة كأس العالم في شمال سيناء، بمشاركة 200 متسابق.

الأمن والأمان في شمال سيناء

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إقامة التصفيات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، دلالة واضحة على وجود عنصر الأمن والأمان في شمال سيناء.

وأضاف الإعلامي، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الرياضة تعقد العديد من الفعاليات والأنشطة في شمال سيناء، كما أن شاطئ العريش من أجمل الشواطئ التي يجب زيارتها نظرا لطبيعته الخلابة.

مسرحية أشرف عبدالباقي في العريش

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه لأول مرة الفنان أشرف عبدالباقي يقدم مسرحية بالعريش، والرسالة الآن أفعال لا أقوال، وكل ما نراه في شمال سيناء فعل ودليل على عنصر الأمان.