عمرو مصطفى: لدينا مبدعون قادرون على إنتاج الفن الراقي  

أكد الملحن عمرو مصطفى، أهمية الرجوع للهوية المصرية وإحياء الموسيقي واستخدام آلاتنا الشرقية لتعود من جديد، موضحًا: «عندنا فنانين في مصر كتير وملحنين مميزين بيقدروا يعملوا موسيقى مختلفة وكل اللي نحتاجه أننا نرجع ننتج موسيقى والمنتجين يبقوا فنانين».

أصحاب رؤوس الأموال

وأضاف عمرو مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه لا بد أن يكون المنتجون فنانين وليس أصحاب رؤوس الأموال فقط، مؤكدا أن تدهور الموسيقى بدأ من دخول رؤوس الأموال دون فن، ولكن الموسيقيين ينتجون الفن الراقي.

الموسيقيون الكبار

واستشهد عمرو مصطفى، بتجربة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والعندليب عبد الحليم حافظ وتجربة الفنان محمد فوزي في الإنتاج الموسيقي، قائلا: «الموسيقيون الكبار حينما أنتجوا قدموا فنًا راقيًا أما عندما أصبح الفن تجارة تغير الوضع».