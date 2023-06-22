إيرادات ضعيفة لفيلم «19 ب» في السينما.. حقق 353 جنيها خلال 24 ساعة

حقق فيلم «19 ب»، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء إيرادات تقدر بـ353 جنيها، ليتذيل قائمة الإيرادات اليومية، وذلك بعد سحب فيلم «مغامرات كوكو» من السينما، فيما تصدّر قائمة الإيرادات فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز والذي حقق 2 مليون و93 ألف و355 جنيها في أول يوم من عرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وكان إجمالي إيرادات فيلم «19 ب» على مدار 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما نحو 232 ألف 723 جنيه.

أفلام عيد الأضحى

وتستعد السينما لاستقبال أفلام عيد الأضحى، منها فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وساندي.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم «19 ب»، يشارك في بطولته سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، ماهر خميس، مجدي عطوان، تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي.

قصة فيلم «19 ب»

قصة الفيلم تدو حول شخصية سيد رجب الذي يعمل حارس فيلا مهجورة، ، يعيش في عالمه الهادئ، حتى تتبدل الأحوال وتنقلب حياته رأسًا على عقب وتحدث مواقف صادمة بسبب شاب ويقوم بدوره أحمد خالد صالح.