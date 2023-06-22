يعد محمود سامي البارودي هو رائد مدرسة أبولو؟.. سؤال محير في امتحانات «الثانوية الأزهرية»

أدى طلاب الثانوية الأزهرية من القسم الأدبي امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، وبلغ عدد الطلاب من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، وسط إجراءات احترازية ومجموعة من التعليمات التي يجب تُتبع في جميع الامتحانات.

وبحسب حديث أحد طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الامتحان لم يتأتِ به أسئلة من خارج المنهج المحدد لهم، مشيرا إلى أنّ أحد الأسئلة «يعد محمود سامي البارودي هو رائد مدرسة أبولو؟» والإجابة كانت خطأ.

هل الخطابة تجمع بين الحجة والبرهان؟

وأضاف الطالب، في تصريح لـ«الوطن» أنّ من ضمن أسئلة «صح أم خطأ» كالتالي:

أصدر حزب الأمة جريدة «الجريدة» ومصر الفتاة - وإجابته صحيحة

أول من حرروا الصحف والمجلات هم الأزهريون - وإجابته صحيحة

تجمع الخطابة بين الحجة والبرهان والانفعال والوجدان - وإجابته صحيحة

نهج البردة في امتحان الثانوية الأزهرية

وأوضح أن من ضمن الأسئلة تكملة النص الشعري لقصيدة نَهْجُ البُرْدَة للشاعر أحمد شوقي وهذه الأبيات المطلوبة:

تَــسَــاءَلُــوا عَــنْ عَــظِــيــمٍ قَــدْ أَلَـمَّ بِـهِـمْ رَمَــى الْــمَــشَــايــخَ وَالْــوِلْــدَانَ

بِــاللَّــمَـمِيَــا جَــاهِــلِــيــنَ عَــلَـى الْـهَـادِي وَدَعْـوَتِـهِ هَــلْ تَــجْـهَـلُـونَ مَـكَـانَ الـصَّـادِقِ الْـعَـلَـمِ

لَــقَّــبْــتُــمُــوهُ أَمِــيــنَ الْــقَـوْمِ فِـي صِـغَـرٍ وَمَـــا الْأَمِـــيـــنُ عَــلَــى قَــوْلٍ بِــمُــتَّــهَــمِ

فَــاقَ الْــبُــدُورَ، وَفَــاقَ الْأَنْــبِــيَــاءَ، فَــكَـمْ بِـالْـخَـلْـقِ وَالْـخُـلْـقِ مِـنْ حُـسْنٍ وَمِنْ عِظَمِ

جَــاءَ الــنَّــبِــيُّــونَ بِـالْآيَـاتِ، فَـانْـصَـرَمَـتْ وَجِــئْــتَــنَــا بِــحَــكِــيــمٍ غَــيْــرِ مُـنْـصَـرِمِ

معلومات عن مدرسة أبولو

وتعد مدرسة أبولو الشعرية من المدارس الأدبية الحديثة، أسسها الشاعر أحمد زكي أبو شادي والذي ولد في عام 1892م، وضمت المدرسة العديد من شعراء الوجدان داخل مصر والوطن العربي ومن أبرز رواد مدرسة أبولو:

إبراهيم ناجي

علي محمود طه

وأبي القاسم الشابي

ومحمد عبد المعطي الهمشري

صالح جودت وعلي العناني

وكامل كيلاني

ومحمود عماد

وجميلة العلايلي