أماكن للخروج في القاهرة.. اتبسط في عيد الأضحى بأسعار على قد الإيد

يستعد المسلمون في مصر والعالم العربي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بعد أن حددت المملكة العربية السعودية موعد وقفة عرفات، واستطلعت دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر ذو الحجة حيث تبدأ أول أيامه غدا الاثنين، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة أماكن للخروج في القاهرة للتنزه بها والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى 2023.

وتوجد العديد من الأماكن للخروج في القاهرة، تكون مناسبة للجميع وبأسعار في متناول الأيدي، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية واللقاءات الاجتماعية والأسرية والتنزه، وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أماكن للخروج في القاهرة للاستمتاع بإجازة العيد، والتي جاءت على النحو التالي:

حديقة الأزهر

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أفضل أماكن للتنزه والخروج، وهي مناسبة للخروجة العائلية والأصدقاء، ويمكن من خلالها مشاهدة قلعة صلاح الدين ومنظار لرؤية معالم القاهرة من على بُعد، كما توجد في الحديقة أماكن مخصصة للأطفال، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً.

برج القاهرة

أحد أشهر وأفضل أماكن للخروجات العائلية، وهو بر مصمم على شكل زهرة لوتس، ويتكون من 16 طابقا، ويمكن رؤية القاهرة بالكامل من الطابق الأخير، كما أنه في هذا الطابق يوجد مطاعم لتناول المشروبات والأطعمة.

دريم بارك

أحد أكبر الملاهي في الشرق الأوسط، وتوجد بمدينة 6 أكتوبر، وبها العديد من الألعاب والمناطق المخصصة للأطفال، وتعتبر مكانا مثاليا لقضاء وقت مع أفراد الأسرة.

كيدزانيا

وهي منطقة ملاهي مخصصة في كايرو فيستيفال سيتي، التجمع الخامس، يستطيع الطفل أن يقضي فيها يوما كاملا، يحاكون الحياة بممارسة مهن مختلفة ومفيدة وممتعة للحياة الحقيقية، وهو يعطي قيمة تعليمية للأطفال بأسلوب ممتع ومرح.

فاميلي بارك

من أفضل أماكن الخروج للأطفال في القاهرة وتوجد على طريق السويس عند مدخل الرحاب، وتتكون من حديقة ضخمة تسمح للصغار باللعب والركض في أنحائها بكل حرية، وتضم أنشطة ترفيهية مثل النهر السحري، وحديقة الحيوان والسفاري والملاعب المفتوحة والمراكز الثقافية والمطاعم.