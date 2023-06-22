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«مصر للطيران» تختتم جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله اليوم

تسيير 17 رحلة جوية إلى جدة والمدينة

كتب:

أيمن حمزة
01:25 م | الخميس 22 يونيو 2023
مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل الحجاج

مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل الحجاج

تختتم مصر للطيران جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، إذ تُسير الشركة اليوم 17 رحلة جوية إلى جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات اليوم تكون الشركة انتهت من مرحلة الذهاب والتي بدأت يوم 10 يونيو، نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة، و 72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة؛ لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة، و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد، و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين، على متن 31 رحلة جوية.

مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لنقل الحجاج

وستغادر اليوم بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة والتى تتضمن مختلف التخصصات لتكون في شرف خدمة الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة؛ لتذليل كل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك.

ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بإذن الله يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، وينتهى يوم الخميس 13 يوليو 2023.

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