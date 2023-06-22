مفرد «الحُلي» ومضاد «السقيم».. أسئلة حيرت طلاب الثانوية الأزهرية اليوم

انتهى طلاب الثانوية الأزهرية من أداء امتحان مادة «الأدب والنصوص والمطالعة» وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، كما حرص قطاع المعاهد الأزهرية على توفير بيئة امتحانية للطلاب تتسم بالهدوء والاستقرار، فضلا عن التأكد من انتظام المراقبين داخل اللجان.

امتحان الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي اليوم

وتُعد أسئلة الجموع من أكثر الأسئلة الشائعة التي تحير الطلاب في اختيار الإجابة الصحيحة، حيث جاء في مادة «الأدب والنصوص والمطالعة» بيت شعري لـ« إيليا أبو ماضي» وكان نصه: «أَنا لا تَغُشُّنِيَ الطَيالِسُ وَالحُلى كَم في الطَيالِسِ مِن سَقيمٍ أَجرَبِ، مطالبين الطلاب باستخراج مفرد كلمة «الحُلى» ومضاد كلمة «السقيم».

ما مفرد كلمة «الحُلى»؟

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور جودة مبروك أستاذ اللغة العربية وعميد كلية آداب جامعة بني سويف السابق، والذي أكد ان كلمة «الحُلى» مفردها «حلي» بكسر الحاء وفتحها وسكون اللام وهذا أشهرها، بينما عكس كلمة «سقيم» معافى بضم الميم وفتح الفاء.

امتحان النحو للثانوية الأزهرية

يذكر أنّ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وكان طلاب القسم العلمي أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة النحو أمس، وسط ارتياح بين الطلاب، واطمأنت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان، على وصول الأسئلة إلى اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.