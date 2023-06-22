موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي وجداول الامتحانات بعد اعتماده رسميا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المقرر أن تبدأ يوم الاثنين 24 يوليو 2023 وتستمر حتى يوم 1 أغسطس.

موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2023 لمادة المستوى الرفيع، مشيرة إلى أنّها ستبدأ يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 17 و18 يوليو، ويتم عقد المجالات العلمية للإعدادية المهنية من الأحد 16 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو 2023، مؤكدة استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2023

- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف والتربية الدينية من الساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة ونصف ظهرا.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشرة ونصف وحتى الثانية عشرة ونصف ظهرا.

- يوم الأربعاء 26 يوليو 2023: امتحان الهندسة من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر وامتحان التربية الفنية.

- يوم السبت 29 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة.

- يوم الأحد 30 يوليو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة.

- يوم الاثنين 1 اغسطس 2023: امتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة.