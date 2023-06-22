حملات مكثفة لرفع الإعلانات العشوائية من شوارع سمالوط بأسيوط

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، وذلك وفقا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات، وحرصا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، شن الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

مواجهة أي مخالفات أو إشغالات

وأوضح رئيس مركز سمالوط أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الاعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، ويجرى الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة.