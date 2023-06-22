عاجل.. نهاية صادمة للغواضة المفقودة قرب تيتانك.. اعرف مصيرها

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، قبل قليل، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الحطام الذي عثر عليه قرب السفينة «تيتانيك»، في عمق المحيط الأطلسي، يعود إلى جسم الغواصة المفقودة «تيتان»، وأضافت أن الحطام عثر عليه بعد 500 متر من السفينة الغارقة.

وكان خفر السواحل الأمريكي أعلن اليوم الخميس، اكتشاف حطام قرب موقع السفينة «تيتانيك» الغارقة، حيث اختفت الغواصة «تيتان» التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام.

إلا أن خفر السواحل الأمريكي لم يتأكد من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيرا إلى «تقييم المعلومات بشأن ذلك».

وفي وقت سابق أكد خفر السواحل أن جهاز سونار رصد «أصواتا تحت الماء» خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية «تيتان»، التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تيتانيك شمالي المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص.

وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أن «طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث».

ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات، مضيفين أن هذه العمليات أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة.

من جانبه أكد متحدث باسم شركة خدمات «Pelagic» البحثية لـ"سي إن إن"، منذ ساعتين، أن مركبة البحث التي كانت الأولى في تنفيذ عمليات بحث عن غواصة شركة «أوشن جيت» في قاع المحيط، وجدت حطاما، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان مرتبطا بالغواصة المفقودة.