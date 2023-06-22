الشركة المالكة للغواصة المفقودة: «نعتقد أننا قد فقدنا طاقم تيتان»

أفاد تقرير نشرته منذ قليل شبكة CNN، أن شركة «أوشن جيت» المشغلة والمالكة للغواصة المفقودة «تيتان» أعربت عن اعتقادها أنها فقد طاقم الغواصة المفقودة في عمق المحيط الأطلسي، وذلك بعد أن عثر روبوت تحت سطح البحر على حطام بقرب موقع السفينة تيتانيك، يعود إلى الغواصة المفقودة.

وذكرت الصفحة الرسمية لخفر السواحل الأميريكية على تويتر «أن الخبراء يقومون حاليا بتقييم ضمن القيادة الموحدة المعلومات».

وقال رئيس عمليات البحث في خفر السواحل الأميركيين، الأدميرال جون موير، اليوم الخميس، على قناة «إن بي سي»، إنه «ما زلنا نعتقد أنه في الحالات المعقدة بشكل خاص، أن إرادة الناس في الحياة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا».

وأضاف «لذلك نواصل عمليات البحث وجهود الإنقاذ»، بينما يقدر رجال الإنقاذ أن مخزون الأكسجين على متن الغواصة تيتان قد نفذ بالفعل في الساعة 11.08 صباح اليوم الخميس، بتوقيت جرينتش.