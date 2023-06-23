إصابة 5 أشخاص في انقلاب لعبة ملاهي غير مرخصة بشبين القناطر 

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية حادثا أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة إثر إنقلاب لعبة داخل ملاهي تحمل اسم الدولفين بالمدينة.

خروج جميع المصابين في حادث ملاهي شبين القناطر

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها أن جميع مصابي الحادث الأخير خرجوا من المستشفى وتم التحفظ علي المكان واللعبة وبدأت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص اللعبة وأسباب العطل والواقعة وفحص تراخيص المكان وملابسات عمله مرة أخرى بعد غلقها العام الماضي بسبب حادث مماثل

تفاصيل حادث ملاهي شبين القناطر

وكشفت التحريات الأولية أن الملاهي صادر لها قرار غلق وتم تشميعها بالشمع الأحمر منذ فترة قصيرة وجرة إعادتها للعمل بالمخالفة.

وكانت مدينة شبين القناطر بالقليوبية شهدت انقلاب سقوط إحدى ألعاب الملاهى ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص فتيات فيما جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأعلنت المحافظة خروج المصابين جميعا من المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة حيث تلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا بالحادث وتبين من المعاينة أن الحادث وقع داخل ملاهي الدولفين إثر إنقلاب لعبة بالأطفال أثناء العب واسفر عن إصابة 5 بإصابات خفيفة ومتوسطة وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر الشاملة وخرجوا جميعا بعد تلقي العلاج

وتبين أن أسماء المصابين هم أحلام أحمد عبدالرحمن 14سنة كفر شبين اشتباه كسر بالزراع الأيسر وحبيبة محمد البجوتي 13سنة كفر شبين كدمات بالظهر وفاطمة الزهراء محمود 11سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر وحنين وحيد ربيع 16سنة طحانوب اشتباه كسر بالعمود الفقري وليلى أحمد حسيب 17سنة كفر شبين اشتباه كسر بالساق الايسر حيث خرج جميع المصابين من المستشفي بعد تلقي العلاج واستقرار الحالات.

وقرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة لفحص تراخيص المكان والحالة الفنية للألعاب به وتقرر غلق المكان والتحفظ عليه حيث إن الحادث هو الثاني في نفس المكان على مدار عام حيث شهد العام الماضي في عيد الأضحي سقوط لعبة الساقية منا أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم حالة خطيرة وقتها وتقرر في هذا الحادث غلق المكان ولكنه عاد للعمل مرة أخرى.