خبير أمريكي يوضح تفاصيل حطام «تيتان» الذي عثر عليه

قال الخبير الأمريكي البحري، ديفيد ميرنز، المقيم في لندن، ورئيس مجموعة تضم ناشطين في نادي «ذا إكسبلور كيلب» المعروف منذ تأسيسه في 1904 بنيويورك كجمعية دولية متعددة التخصصات الاستكشافية، أن الحطام الذي تم العثور عليه خلال عملية البحث عن الغواصة المفقودة «تيتان» أمس، هو إطار هبوطها وغطاء خلفي منها، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميرور» اليوم.

ميرنز: الغواصة غير تقليدية

وصرح «ميرنز» بأن الغواصة التي استخدمتها شركة أوشن جيت، ليست تقليدية، مشيرًا إلى أن الطرف الخلفي للغواصة هو طرف مدبب، وأن إطار الهبوط هو إطار صغير يبدو وكأنه جالس على الغواصة.

ووفقًا لتقييمات ميرنز، يؤكد الحطام الذي تم العثور عليه أنه ينتمي إلى الغواصة تيتان، وذلك بعدما أعلن خفر السواحل الأمريكي عن اكتشاف حطام في منطقة البحث بالقرب من موقع غرق السفينة تايتانيك، على عمق 3,800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي، باستخدام جهاز غاطس روبوتي (ROV).

الجدير بالذكر أن أعلن خفر السواحل الأمريكي، أعلن أمس الخميس، العثور على حطام الغواصة «تيتان» التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.