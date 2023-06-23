800 جنيه إيرادات «ابن الحاج أحمد» و«19 ب» في السينما خلال يوم واحد

تذيل كل من فيلم ابن الحاج أحمد، و19 ب، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث لم تتجاوز إيرادات الفيلمين أمس الخميس مبلغ ألف جنيه، وحقق «ابن الحاج أحمد» إيرادات أمس 590 جنيها، و«19 ب» 212 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، الأمر الذي يجعلهما مهددين بالسحب من السينما، قبل استقبال أفلام عيد الأضحى الأيام المقبلة.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد حقق إجمالي إيرادات تتجاوز 12 مليونا على مدار 9 أسابيع منذ عرضه في عيد الفطر 2023، بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني.

قصة الفيلم

أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي، يكتشف ابن الحاج أحمد أن والده المريض يخفي الكثير من الأسرار، حتى تظهر عصابة تطارده للتخلص منه ومجموعة من أصدقاءه، وينجح ابن الحاج أحمد في التدخل ومواجهة الخطر.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم 19 ب، والذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الماضية وحصد عدد من الجوائز، جاء إجمالي إيراداته 232 ألف و400 جنيه على مدار 3 أسابيع، بطولة ناهد السباعي، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وأحداثه تدور من خلال حارس فيلا مهجورة، تنقلب حياته بعد ظهور شاب في حياته.