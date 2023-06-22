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أستاذ شريعة عبر قناة الناس: العلم بداية الطريق إلى الله

كتب:

محمد عزالدين
11:10 م | الخميس 22 يونيو 2023
الدكتور محمد مهنا

الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن بداية الطريق إلى الله هو العلم ثم هذا العلم يتحول إلى قناعة عقلية ثم قناعة قلبية فيسهل عليك التنفيذ بعد ذلك والعمل، والحب يستوعب الخوف، متابعا: «لما تعرف إن ربنا هو اللي عاوزك وأحبك هتعمل إيه؟».

حقيقة المعرفة هي المحبة

وأضاف «مهنا»، خلال لقاء ببرنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على قناة الناس، أن حقيقة المعرفة هي المحبة، فلا تحب إلا من تعرف، وعلى قدر معرفتك تكون المحبة، وكلما أطعت الله وعبدته أصبغت من أوصاف الربوبية على أخلاقك وتخليت عن أوصاف العبودية.

نعم العبد صُهَيْب

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: «نعم العبد صُهَيْب لو لم يخف الله لم يعصه، فنفي النفي إثباته، فنعم العبد صُهَيْب فطاعته لله إنما ناجمة عن محبته له لا عن خوف، ولا يعني ذلك أنه لا يخاف، وإنما أكثر الناس خوفا أن يحب على غضب محبوبه».

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