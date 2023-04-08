استعدت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع حزب حماة الوطن والوحدة الاقتصادية في ديوان عام المحافظة، لتجهيز 9 منافذ ثابتة ضمن أماكن بيع اللحوم التشادية الطازجة في بني سويف بتخفيضات تصل لـ30%، بأسعار تبدأ من 130 وحتى 145 جنيهًا للكيلو، وفقًا للقرب أو البعد من أماكن التوزيع، بالإضافة إلى تسيير سيارات متحركة بالميادين الرئيسية.

أماكن بيع اللحوم التشادية في بني سويف بتخفيضات تصل لـ30%

وتنشر «الوطن» أماكن بيع اللحوم التشادية في بني سويف بتخفيضات تصل لـ30% حسبما قال الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية في محافظة بني سويف إنه جرى على إقامة 9 منافذ، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، بواقع منفذين لمركز ومدينة بني سويف، ومنفذ واحد بكل مركز من المراكز الست المتبقية بجانب منفذ في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية في بني سويف

وقال حسن جعفر أمين حزب حماة وطن في بني سويف، أنه من المقرر أن يصل نصيب بني سويف من اللحوم الى 11 طناً في الفترة الحالية، بأسعار لن تزيد عن 145 جنيهًا للكيلو.

سيارات متنقلة لبيع اللحوم التشادية في بني سويف

وأكد امين حزب حماة الوطن في بني سويف على تسيير سيارات متحركة بالميادين الرئيسية لبيع اللحوم التشادية المبردة والطازجة بالإضافة إلى اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % حيث أن كيلو اللحم لا يتخطى سعره أكثر من 145 جنيهًا للكيلو.

محافظ بني سويف يوجه بتجهيز منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

كان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، قد اجتمع مع أمين حزب حماة وطن بالمحافظة حسن جعفر، لمناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة منافذ بيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة التي تشارك بها الأمانة العامة المركزية للحزب بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، في اطار الدور المجتمعي للحزب في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، لدعم وتلبية احتياجات المواطن الأساسية من كافة أنواع السلع.