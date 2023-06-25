كيف واجهت الدولة العشوائيات الخطرة في القاهرة؟.. إزالات وتطوير

كشف تقرير لمحافظة القاهرة عن مجهود أجهزة الدولة مع المحافظة في التعامل مع المناطق العشوائية بالمحافظة التي بلغت 109 مناطق، منها 64 منطقة غير آمنة وقابلة للتطوير، و30 منطقة غير آمنة ويتم إزالتها منها 24 منطقة تمثل خطورة أولى بالإضافة إلى المناطق العشوائية الآمنة، وعدد المناطق العشوائية التي تم إزالتها كليا ومنصفة خطورة أولى 20 منطقة.

وبلغ عدد المناطق التي تم إزالتها جزئيا ومصنفة خطورة أولى 4 مناطق، وأعلى نسبة إزالات للمناطق العشوائية غير الآمنة وتصنف خطورة أولى كانت بالمنطقة الجنوبية بنسبة 50% يليها المنطقة الغربية بنسبة 46% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 4% وذلك على مستوى محافظة القاهرة.

المناطق العشوائية غير الآمنة

وأشار تقرير محافظة القاهرة إلى أن إجمالي المناطق العشوائية غير الآمنة من حيث الموقف من التطوير تشمل 64 منطقة قابلة للتطوير و30 منطقة غير قابلة للتطوير، فالمنطقة الشرقية تضم 8 مناطق قابلة للتطوير و7 غير قابلة للتطوير، والمنطقة الغربية تضم 12 منطقة قابلة للتطوير و11 منطقة غير قابلة للتطوير، والمنطقة الشمالية بها 7 مناطق قابلة للتطوير ولا توجد مناطق غير قابلة للتطوير، والمنطقة الجنوبية تشمل 37 منطقة قابلة للتطوير و12 منطقة غير قابلة للتطوير .

وأوضح أن نسبة ما تم تطويره من المناطق العشوائية بالمحافظة 66% ونسبة الجاري تطويره 25%، ونسبة المناطق التي لم يتم العمل بها 9% منطقة، وذلك من إجمالي المناطق العشوائية القابلة للتطوير على مستوى محافظة القاهرة.

إزالة ونقل سكان بسبب الخطورة

ومن المناطق التي تم إزالتها بسبب الخطورة وتم نقل سكانها إلى مشروعات الإسكان البديل التي أقامتها الدولة منها، منطقة عزبة العرب بالحافة الشمالية للمقطم بنطاق حي غرب مدينة نصر، وكان عدد سكانها 16522 نسمة، وحى منشأة ناصر تضمن الدويقة 1 و2 وجبل المقطم والحرفيين 1 و2، وادى فرعون 1و2، وأرض السماد والنرش، وأماكن متفرقة بإجمالي 184 ألف نسمة.

وفى السيدة زينب تم إزالة منطقة سلم قلعة الكبش وكان إجمالي السكان 1177 نسم، والأباجية بنطاق الخليفة، وفى مصر القديمة تم إزالة ونقل سكان بطن البقرة 1 و2 واسطبل عنتر1و2 وعزبة خير الله1و2.