القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وحرس الحدود في الدوري غدًا

ينتظر جمهور وعشاق القلعة الحمراء موعد مباراة الأهلي ووحرس الحدود غدا، حيث يسعى المارد الأحمر للحصول على ثلاث نقاط؛ لإسعاد جماهيره من خلال استكمال سلسلة انتصاراته، بعد حصوله على مؤخرا على كأس دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد المغربي.

القنوات الناقلة لمبارة الاهلي وحرس الحدود غدا

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة، وهو اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ16 من الدوري العام، إذ تنطلق صافرة البداية في الـ9.30 مساء على استاد الكلية الحربية، إذ تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث المباراة، ويأتي ترددها كما يلي:

أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

ترتبب الأهلي وحرس الحدود في جدول الدوري الممتاز

يخوض النادي الأهلي مباراته المؤجلة أمام حرس الحدود، وهو يحتل المركز الثاني بالدوري الممتاز برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة، في حين يتصدر نادي بيراميدز جدول الدوري بـ64 نقطة من 30 مباراة، ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير من ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.