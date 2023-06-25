399 ساحة مخصصة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية.. اعرف أماكنها

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اعتماد مواقع ساحات صلاة عيد الأضحى بكل إدارات المديرية الفرعية، والتي بلغت 399 ساحة، جرى اختيارها والموافقة عليها لتستقبل المواطنين لأداء صلاة العيد في كلة أنحاء المحافظة، بجانب 1700 مسجد.

أسماء ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن عدد ساحات صلاة عيد الاضحى في محافظة القليوبية بلغت 399 ساحة، موزعة في كل أنحاء المحافظة، وجاءت مواقعها وأسمائها كالتالي:

1700 مسجد لصلاة العيد بالقليوبية

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بجانب ساحات صلاة عيد الاضحي بالقليوبية، هناك 1700 مسجد تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة، والتي انطلقت بها فعاليات حملة مكبرة للنظافة والتعقيم والتجهيز لصلاة عيد الأضحى، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم العيد قبيل أداء الصلاة.

وتشمل نظافة وتطهير أركان المسجد ودورات المياه وأسطح المساجد، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية في حالة انعقاد دائم خلال الفترة الحالية، لمتابعة تجهيز ساحات صلاة العيد.