محافظ القليوبية يستقبل وفود الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفدا من الكنسية الأرثوذكسية والإنجيلية، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان على رأس هذا الوفد المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والمطران مكسيموس أسقف مدينة بنها وقويسنا والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها والأنبا صليب أسقف كفر شكر وميت غمر والقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية.

وأكد المحافظ وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال، ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى

وعبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى، مؤكدين علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري، مقدمين للمحافظ الشكر على حرصه على الود والزيارة لهم حتى في المناسبات غير الرسمية، لما لتلك الزيارة من عظيم الأثر على الكنيسة وشعبها.

التهنئة لجموع الشعب المصري بعيد الأضحي

وحرص محافظ القليوبية خلال اللقاء على تقديم التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفي السياق ذاته، أكد الهجان أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب، يؤكد عمق روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا ومنيعا لأبناء هذا الوطن.

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، مؤكدا أن روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري هي الضمانة الوحيدة لمواجهة أي تحديات.