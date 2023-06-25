أهالي البحيرة عن إنجازات 30 يونيو: غيرت حياتنا.. بقى فيه استقرار وأمن

نشرت قناة «DMC»، فيديو في إطار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، بعنوان: «ثورة 30 يونيو غيَّرت كل حياة المصريين.. ده كان جزء من آراء أهلنا في محافظة البحيرة عن ثورة 30 يونيو».

30 يونيو غيَّرت حياة المصريين

قالت إحدى السيدات، إنهم كانوا يسيرون في الشوارع وهم خائفون بسبب فكر الإخوان المختلف عن الشعب المصري، وأضاف أحد المواطنين، إنه قبل ثورة 30 يونيو لم يكن أحد يستطيع السير في الشوارع أو الخروج من المنزل أو الذهاب للمستشفى لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة، مردفا: «أنا أخويا اتوفى قدام مني ومقدرش أروح به مستشفى، ثورة 30 يونيو غيَّرت حياة المصريين، بقي فيه استقرار وأمن».

وأوضح أحد الشباب أن محافظة البحيرة استفادة من ثورة 30 يونيو بوجود حياة كريمة وشبكة طرق عالمية، وأشار أحد الأشخاص أن الطرق كانت تعتبر متهالكة وقديمة، لكن بعد ثورة 30 يونيو أصبح هناك العديد من الأشياء الإيجابية.

الاستفادة من الطرق الجديدة

ولفت أحد السائقين في البحيرة إلى أنه استفاد من الطرق الجديدة التي جرى إنشاؤها مثل الطريق الإقليمي عند ذهابه للقاهرة، حيث تجنب الزحام على الطرق ولا سيما الطريق الدائري.