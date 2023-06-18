تفاصيل أعلى شهادة استثمار في البنك الأهلي.. دورية صرف ربع سنوية

يوفر البنك الأهلي المصري عددا من شهادات استثمار «أ، ب، ب، ب»، وأعلى شهادة استثمار هي ب التي تكون مدتها 3 سنوات وهو ما نرصد تفاصيلها في السطور التالية.

ووفقا لجدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري، تكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد ربع سنوية.

سعر العائد على شهادة الاستثمار ب

وسعر العائد على شهادة الاستثمار ب، مدة الـ3 سنوات 14% ، وتصدر الشهادات للأشخاص الطبيعين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

ويتيح البنك الأهلي الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع، بحسب التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

وبالنسبة للاسترداد في نهاية المدة تكون بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء وفقا للقيم الاستردادية.

شهادة الاستثمار من البنك الأهلي

وتدر الشهادات عائدا دوريا ربع سنويًا، بسعرعائد ثابت طوال مدة شهادة استثمار ب، أي 3 سنوات، ويحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويتم الاحتساب من اليوم التالي للشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.

يذكر أن شهادة استثمار أ، تكون مدتها 10 سنوات وسعر عائد 9.50%، وب ذات العامين سعر عائد 11.5%، وب ذات العام 11%.