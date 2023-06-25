أستاذ زراعة: الإنتاج المحلي لن يتأثر لوجود قاعدة عريضة لصناعة الأسمدة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن هناك إنجازات يجب أن نثمنها مرتبطة بقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة في مصر هو قطاع مهم جدا ويعتبر قطاع أمن قومي، لكن ما زال يواجه تحديات مرتبطة بأزمة كورونا وجموح أسعار الطاقة.

قاعدة عريضة لصناعة الأسمدة

وأضاف خلال استضافته مع برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن وجود قاعدة عريضة لصناعة الأسمدة في مصر ساهمت في تغذية النبات، ومن ثم لن يتأثر الإنتاج المحلي، وهناك دول كبرى تعاني حاليا من جنوح أسعار الأسمدة.

ولفت إلى أزمة روسيا وأوكرانيا انعكست على الأمن الغذائي، لأن الدولتين هما مصدر الحبوب لمصر، وقد واجهت الدولة هذه الأزمة لم تشعر المصريين بأزمة الحبوب، لأن مصر تبنت خطة استراتيجية بتوفير احتياطات كبيرة من السلع الاستراتيجية.

زراعة 3.5 مليون فدان

وأوضح أن الدولة أيضا تبنت خطة هادفة لزراعة 3.5 مليون فدان، وعملت على التنسيق بين المشروعات للاستفادة منها، وزراعة الأراضي ومصانع التقاوي والعلف.