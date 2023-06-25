أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات.. هدوء ملحوظ

تسجل أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-6-2023 في الأسواق والمحلات هدوءً ملحوظًا بعد أن تراجعت أمس السبت بنحو 3 جنيهات في ظل توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك في حين إقبال المواطنين على الشراء بعد انتهاء العيد، بحسب ما صرح سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

واستعرض «السيد» أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-6-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

- تسجل الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 65 جنيها جنيهًا ليبلغ سعرها للمستهلك 75 جنيهًا.

- يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 99 جنيه والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

- يصل سعر الدجاج الساسو أرض المزرعة إلى 80 جنيهًا ويحصل عليها المستهلك بسعر 90 جنيهًا.

- أما الدجاج الأمهات في المزرعة يبلغ 57 جنيهًا ويباع في محال الطيور الحية 67 جنيهًا.

استقرار أسعار مشتقات الدواجن

- بالنسبة لسعر البانية اليوم في الأسواق والمحلات يتراوح بين 160 و170 جنيهًا.

- يتراوح سعر الشيش طاووق بين 150 و160 جنيهًا.

- يبلغ سعر الأوراك 81 جنيهًا ويتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيهًا.