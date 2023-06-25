استقرار أسعار الدواجن في الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.. الأبيض بـ75 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ أسعار الدواجن تراجعت أمس بنحو 3 جنيهات، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف في ذلك، كما ساهم تراجع إقبال المواطنين على الشراء حاليا بسبب زيادة الإقبال على اللحوم نظرا لاقتراب عيد الأضحى في انخفاض الأسعار.

تراجع أسعار الدواجن قريبا

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات لم يحدث بها أي تغيير مقارنة بأسعار أمس، في ظل توقعات تشير إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاضات فيما يخص أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض أيضا.

أسعار الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أنّ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة تتراوح اليوم بين 65 و67 جنيها، والتنفيذ الفعلي يتراوح بين 75 و77 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 99 جنيها أرض مزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

سعر البانيه والشيش طاووق اليوم

وتابع أنّ سعر كيلو البانيه يتراوح داخل محلات الطيور الحية بين 160 و170 جنيها، كما يتراوح الشيش طاووق بين 150 و160 جنيها، ويبلغ سعر الأوراك 81 جنيها، كما يتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيها.