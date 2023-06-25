يوسف القعيد: المثقفون منعوا الوزير الإخواني من وضع قدمه في الوزارة

قال الروائي يوسف القعيد، إن الإخوان عينوا وزيرا إخوانيا للثقافة، وقرر المثقفون الاعتصام، لأن وجوده كان تحديا للمثقفين المصريين والعرب في كل مكان، وهذا الاعتصام منعه أن يضع قدمه في وزارة الثقافة.

رسالة الإخوان للمثقفين

وأضاف خلال استضافته لبرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن رسالة الإخوان للمثقفين، بل وللجميع، إما أن تكون معي، وإما لن تكون على وجه الأرض، وبدلا من الحرص على أخونة وزارات مهمة مثل الكهرباء، استهدفوا وزارة الثقافة، من أجل تغيير الهوية المصرية.

بيان اتحاد كتاب مصر

وأوضح أن بيان اتحاد الكتاب بسحب الثقة من محمد مرسي، كان له أهمية كبرى، لأنه كان الشرارة الأولى لسحب المصريين الثقة من مرسي، حتى لا يشعر وهو يجلس في قصر الاتحادية أن لديه شرعية.