النشرة الدولية.. إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية.. وبدء مناورات «فجر» بالجزائر

شهدت عدة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداثا تنوعت ما بين أمنية وسياسية، أبرزها، إطلاق نار بقاعدة عسكرية امريكية في ألمانيا.

مشادة أمام بوابة قاعدة عسكرية أمريكية

وأطلق حارس أمن بقاعدة عسكرية أمريكية في مدينتي باومهولدر وترير بولاية «راينلاند بفالتس» غرب ألمانيا، عيارا ناريا تجاه جندي أمريكي، ما أسفر عن إصابة الجندي بطلقة في ساقه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت تحقيقات أولية، إن الحادث وقع إثر مشادة بين اثنين من موظفي الأمن والجندي الأمريكي، بعد تعديه على خدمة الأمن عند البوابة الرئيسة للقاعدة العسكرية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية قرية رمانة غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين.

كبير محققي خفر السواحل الأمريكي: هدفي منع حادث مماثلة لتيتان

وبدأ خفر السواحل الأمريكي، تحقيقا في سبب انفجار الغواصة تيتان، وهي تتجه صوب حطام السفينة تيتانيك، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال كبير محققي خفر السواحل الأمريكي، الكابتن جيسون نيوباور، في مؤتمر صحفي، إن الخفر على اتصال بأسر الضحايا، موضحا في مؤتمر صحفي، أن هدفه الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم توصيات لازمة لتعزيز سلامة المجال البحري حول العالم.

وأضاف نيوباور، أن قوات خفر السواحل الأمريكية فتحت تحقيقا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى العمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، لاستعادة الأدلة.

فيما ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

مناورات «فجر 2023» في الجزائر

واستخدم الجيش الجزائري، خلال مناورات «فجر 2023»، بولاية الجلفة، تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون، منظومة «تور إم 2»، الروسية والمسيرة الصينية «وينج لونج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، رفع آخر القيود المتبقية التي فرضتها البلاد في أزمة فيروس كورونا، بينها ارتداء الكمامات في المرافق الطبية، موضحة عبر «تويتر»، أنه لم يعد مطلوبًا ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى، وأضافت الصحة القطرية، أنه لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مسؤول روسي: تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى عالميا

وقال ممثل روسيا في صندوق النقد الدولي أليكسي موزين، إن «واشنطن» أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل للدولار الأمريكي، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى حول العالم وعلى رأسها اليوان الصيني.