المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بتهريب المهاجرين للخارج

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة تشكيل عصابي نسائي لإدانتهما بتهريب المهاجرين إلى إحدى الدول للخارج، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية لكلا منهما 200 ألف جنيه وإلزامهما المصاريف الجنائية.

تهريب المهاجرين إلى الخارج

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين «نانسي، 34 عامًا»، «رنا، 36 عامًا» في دائرة قسم شرطة النزهة في محافظة القاهرة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في تهريب المهاجرين إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في تكوين تنظيم فيما بينهم تخصص في تهريب المهاجرين إلى خارج البلاد وذلك بالمخالفة مع القانون.

تزوير في محررات رسمية

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين زورا وآخر مجهول محرر رسمي «شهادات تحليل فيروس كورونا» واصطناعها على غرار الصحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.