سعر أردب القمح الجديد المنتج محليا.. درجة النقاوة والنظافة تحدده

رفعت الحكومة سعر أردب القمح 2023، بما يجعل المرزاع في حالة رضا الموسم الجاري، إذ أعلن وزير التموين موعد صرف قيمة القمح بعد توريده بـ48 ساعة فقط، ما جعل هناك إقبال شديد على توريده في كل المحافظات، وظهرت طوابير الجرارات الزراعية والسيارات التي تحمل المحصول إلى الشون والصوامع.

سعر أردب القمح المنتج محليا

قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن سعر أردب القمح المنتج محليا حدده القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023، والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين على حسب نظافة القمح ونقاوته وهو كما يلي:

1500 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط

1475 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط.

1450 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.

سعر أردب القمح ثابت في جميع محافظات الجمهورية

وأضاف دايرة لـ«الوطن»، أن سعر أردب القمح ثابت في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، ويتم رفض أي قمح درجة نقاوته تقل عن 22.5 قيراط.

سداد سعر أردب القمح خلال 48 ساعة

قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن وزارة التموين اتفقت مع الجهات على سداد سعر أردب القمح للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، حيث يوجد 3 جهات تسويقية، وهي: البنك الزراعي المصري، شركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وجميعها استعدت للموسم الجديد.

وأكد أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفوري لثمن كل أردب قمح للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2023، بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، ويجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها، تدبير احتياجاتها من الأقماح المستوردة.

ويحظر عليهم استخدام الجمع المحلي أثناء موسم تسويق القمح، إلا بتصريح من وزارة التموين، كما يُحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.

وأشار إلى أنه خلال 3 أيام من فتح باب التوريد في الدقهلية، بلغت 8397 طنا، منها 1299 طن في البنك الزراعي المصري، و3473 في شركة مطاحن شرق الدلتا، و3625 في شركة الصوامع والتخرين.