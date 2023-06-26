استقرت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، على أن يكون عزاء الراحل، الليلة، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد عزاء المخرج جميل المغازي

وتوفي المخرج جميل المغازي السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر أمس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

محطات في حياة جميل المغازي

يعتبر جميل المغازي أحد أشهر منتجي ومخرجي البرامج في التلفزيون المصري، أخرج مجموعة كبيرة من اللقاءات التي كان يجريها الإعلامي الراحل مفيد فوزي مع أبرز نجوم الفن والسينما المصريين والعرب، وأخرج مسلسل لعبة التفكير عام 1978، وشارك بالتمثيل في مسلسل بعنوان «أبو زيد والناعسة».

رحيل جميل المغازي

ويعد الراحل واحدًا من أبرز المُخرجين الذين يملكون أرشيفا فنيًا ضخمًا، ما زال يحظى باهتمامٍ كبير من قبل الجمهور، رغم مرور عشرات السنوات عليه.