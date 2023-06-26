أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية.. 399 ساحة بالمراكز والمدن

أعلنت مديرية الأوقاف، أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية، حيث خصصت المديرية بالتعاون مع المحافظة 399 ساحة لأداء صلاة العيد، في إطار إدخال البهجة والسرور على المواطنين في العيد.

وتستعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية والتي خصصتها مديرية أوقاف القليوبية، حيث جري إعلان الطوارئ في قطاعات مديرية الأوقاف لمتابعة أداء صلاة العيد بـ399 ساحة و1700 مسجد بالمحافظة احتفالا بعيد الأضحى.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، عدد ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية، كما يلي.

58 ساحة بقري مركز ومدينة بنها.

32 مركز ومدينة طوخ.

24 مركز ومدينة كفر شكر.

49 مركز ومدينة قليوب.

73 مركز ومدينة القناطر.

52 بشرق وغرب شبرا.

22 بمركز ومدينة الخانكة.

53 مركز ومدينة شبين القناطر.

14 بمدينة الخصوص.

12 بمدينة قها.

10 بمدينة العبور.

وأضاف وكيل وزارة أوقاف القليوبية، أنّ أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، ومخصص لكل ساحة ومسجد خطيبين أساسي واحتياطي، وجرى التنبيه على العاملين في الإدارات وغرف العمليات الرئيسية والفرعية بتطبيق قرارات وتعليمات الوزارة بشأن تنظيم العمل في الساحات وإقامة الشعائر بسهولة ويسر، دون ما يعكر الصفو ويسهل إقامة الشعائر وإدخال البهجة علي المواطنين.

وقدّم وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية التهاني للامة الاسلامية في مصر والعالم بمناسبة عيد الاضحي مكدا إستعداد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالإدارات لتلقي واستقبال طلبات المواطنين بما لا يعكر صفو الاحتفالات في أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية.