محافظ القليوبية يطلق الحملة التنموية في شبين القناطر.. الكشف والعلاج مجانا

أطلق اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة التنموية الشاملة بقرية طحوريا مركز شبين القناطر التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، لتنفيذ عددا من الفعاليات من بينها القافلة الطبية الشاملة والكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية، وتقديم المواد الغذائية لأهالي القرية، وتدريب الفتيات والسيدات على حرفة الخياطة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تقديم الكشف والعلاج بالمجان لمواطني قرية طحوريا

وبدأ المحافظ بتفقد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، لتقديم الكشف والعلاج مجانا لمواطني قرية طحوريا والقرى المجاورة لها في العديد من التخصصات الطبية، من بينها تخصصات النساء والأطفال والجراحة والعظام والجلدية والباطنة والأسنان، وأمراض الباطنة والسكر والضغط، حيث تردد أكثر من 500 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم.

تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية

وجه المحافظ بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بكافة مراكز المحافظة، مشددا على رفع مستوى الخدمة الطبية بالمناطق المحرومة بالقرى والعزب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والريف المصري من خلال تكثيف الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

كما تفقد المحافظ القافلة الغذائية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين كنوع من الدعم والمساندة بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي تشتمل على كرتونة سلع بها أرز ومكرونة وزيت ولحوم بلدية موجها بمراعاة الأسر الأكثر احتياجا وإيصال الدعم إليهم في منازلهم بشكل دوري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.