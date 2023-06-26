مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بنى سويف نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى للحصول على العلاج.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال نفق أبو صالح نطاق محافظة بني سويف، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المتوفي في الحادث هو أحمد عبد الجابر خلف محمد، 38 سنة، مقيم أسيوط مركز الفتح جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين في الحادث هم جابر عبدالله فرغلي، 47 سنة، مصابا كسر مضاعف بالقدم اليمنى، ويوسف جابر عبدالله 13 سنة، طالب مصاب جروح وسحجات بالوجه والذراعين، ورحمة أحمد عبدالجبار 13 سنة، طالبة مصابة جروح قطعية الزراع الأيمن، مصطفى أحمد عبدالجبار، 9 سنوات، طالب مصاب جرح قطعي بالرأس 4 سم.

كما أصيب في الحادث: محمود سلامة محمد، 8 سنوات، أسيوط، طالب، مصابا جروح بالرأس وجرح قطعي بالوجه، وناصر محمد، 40 سنة، مصاب كدمات وسحجات، يوسف مصطفى عبدالجبار، 6 سنوات، مصاب جرح قطعي بالرأس وجروح وسحجات، وعمرو سلامة محمد محمد، 14 سنة، مصابا جروح وسحجات، وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.