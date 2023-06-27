تعيينات شركة المياه والصرف.. نتيجة المتقدمين لوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النتيجة النهائية وفقا للإعلانين رقم 7 و9 لسنة 2022 للمتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير.

رابط معرفة النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور، إلى أنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير، وفقا للإعلانين رقم 7 و9 لسنة 2022 معرفة النتيجة النهائية من خلال الرابط التالي « https://l.facebook.com/l.php... » لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات خلال الفترة 4 من شهر يوليو المقبل 2023 حتى 12 من نفس الشهر.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلانين رقم 7 و9 لسنة 2022 طبقا للآتي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية: (المنصورة ومحلة دمنة - ميت غمر - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - دكرنس - بني عبيد) وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن في أول يناير 2023 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة محو الأمية أو إحدى مراحل التعليم الأساسي (الابتدائية - الإعدادية) فقط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونا، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.