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خدمات للمراهقين.. توجه لأقرب وحدة صحية واستفد بالدعم والفحص

كتب:

صفية النجار
11:52 م | الإثنين 26 يونيو 2023
خدمات صحية للمراهقين - أرشيفية

خدمات صحية للمراهقين - أرشيفية

العديد من المبادرات الصحية، أطلقتها وزارة الصحة في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بصحة المواطنين، وتنوعت تلك المبادرات لتشمل جميع الفئات العمرية والنوع، فمنها ما يخص الشباب وأخرى للأطفال وثالثة لكبار السن وغيرها للمرأة، والكثير من المبادرات المهمة.

خدمات تقدمها المبادرة الصحية للمراهقين

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية للفئة العمرية من 15 إلى 21 عاما «المراهقين»، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي جاءت على النحو التالي:

- مبادرة الشباب والمراهقين.

- التقييم والدعم النفسي والتغذوي.

- الفحص الطبي.

- التحاليل الدورية.

كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة للمراهقين 

لإجراء أي فحص طبي ضمن المبادرة يمكن التوجه لأقرب وحدة صحية بالقرب من مقر سكنك.

المبادرات الصحية 

وهناك اهتمام رئاسي دائم ومستمر بملف الصحة، وكان الرئيس السيسي وجَّه بالاهتمام بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ووجود ووحدات تخصصية بالوحدات الأساسية، حتى وصلت إلى 5400 وحدة رعاية على مستوى الجمهورية، وتعمل من 8 صباحا حتى 8 مساء. 

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بقلم صفية النجار