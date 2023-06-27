 استعدادات العيد بأحياء «القاهرة»: رفع كفاءة الخدمات بمحيط ساحة «عمرو بن العاص»

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة استعدادات عيد الأضحى.

وتولت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، متابعة الاستعدادات المكثفة والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع رفع درجة الاستعداد فى القطاعات الخدمية.

التركيز على ساحات الصلاة

وقامت الأجهزة التنفيذية في حى مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحى، بتكثيف أعمال التجهيزات لصلاة عيد الأضحي المبارك، وتحقيق أعلى مستوى من النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين ومحيط المساجد وساحات الصلاة بنطاق الحي وجامع عمرو بن العاص.

استعدادت حي حلون لعيد الأضحى

قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس الحى، برفع الأتربة والمخلفات وتعزيز إجراءات النظافة بمحيط المساجد بنطاق الحى، استعدادا للاحتفالات بعيد الأضحي المبارك، وتم التنبيه على مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية ومدير الأنارة والاشغالات بالحي بتكثيف حملاتهم والتعامل العاجل مع أى مخالفات بمحيط دور العبادة والشوارع المؤدية إليها، فضلا عن رفع كفاءة أعمدة الأنارة بالشوارع والميادين واجراء الصيانة اللازمة لها.