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كيف تفرق بين اللحوم الطازجة والفاسدة.. اعرف طرق تخزينها وتناولها بشكل صحي

كتب:

صفية النجار
02:45 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
لحوم طازجة

لحوم طازجة

يقبل الكثيرون خلال تلك الفترة على شراء اللحوم، كما تكثر لحوم الأضاحي من المتصدقين بها، وهناك عادات صحية لا بد من مراعاه أثناء شراء أو طهي لحوم عيد الأضحى المبارك، أو تخزينها وكذلك فيما يتعلق بعادات تناولها.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، في منشور عبر صفحتها الرسمية المواطنين باتباع عدة تعليمات للتفرقة بين اللحوم الطازجة والفاسدة، وطرق تخزينها وجاءت على النحو التالي:

نصائح لشراء اللحوم وتخزينها

- يجب شراء اللحوم ومشتقاتها من مصادر موثوق بها.

- عدم شراء أي لحوم معرضة للتلوث بالأتربة والحشرات الطائرة.

- عدم تجميد اللحوم أكثر من مرة.

- اللحوم الطازجة تتميز بلونها الأحمر أو الطوبي الفاتح، والدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح.

- اللون القاتم يدل على قرب فساد اللحوم.

التأكّد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم، مما يدل على إصابتها بأحد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان.

نصائح لتناول الطعام بطريقة صحية في عيد الأضحي

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتناول الطعام بطريقة رشيدة خلال عيد الأضحى واتباع الإرشادات الغذائية لتجنب الأضرار والأمراض، وجاءت على النحو التالي:

- تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا.

- تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة، لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم.

- تناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة.

- تقليل كميات الأغذية التي تحتوي على «الدهون، النشويات، الكربوهيدرات».

- الإكثار من شرب المياه.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات في كل وجبة.

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بقلم صفية النجار