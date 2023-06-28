«الإفتاء» توضح صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك.. احرص عليها

تعد صلاة عيد الأضحى من أجمل اللحظات التي تمر على المسلمين، وينتظرونها بشغف ولهفة، ويتمثل أجمل ما فيها في ترديد تكبيرات العيد داخل المساجد وساحات الصلاة، ولكن قد لا يعلم البعض، صيغة تكبيرات العيد كاملة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

الصيغة الكاملة لـ تكبيرات عيد الأضحى

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الصيغة الكاملة لتكبيرات العيد وهى التالي:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون».

تكبيرات عيد الأضحى

«اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»، ويستحب أنّ يرددها المسلم منذ فجر يوم عرفة حتى عصر ثالث أيام التشريق.