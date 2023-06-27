هل يجوز صيام ثالث أيام عيد الأضحى؟.. «الإفتاء» توضح الحكم الشرعي

ساعات قليلة تفصل المسلمين في شتى أنحاء الأرض عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فيما يعتقد كثيرون أنّه لا حرج في صيام يوم الثالث عشر من ذي الحجة، والذي يوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليتردد سؤال شائع وهو هل يجوز صيام ثالث أيام عيد الأضحى؟ ويوضح التقرير التالي هل يجوز صيام ثالث أيام عيد الأضحى، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

هل يجوز صيام ثالث أيام عيد الأضحى

أوضحت دار الإفتاء المصرية إجابة سؤال هل يجوز صيام ثالث أيام عيد الأضحى؟ إذ أشارت إلى أنّ حكم صيام الثالث عشر من شهر ذي الحجة محرم، حيث حرَّمَ علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام 5 أيام هي: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ.

لافتة إلى أنّه إن كان في شهر ذي الحجة وأراد صيام الأيام البيض فإنه يحرم عليه صيام يوم الثالث عشر؛ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه، واختتمت الإفتاء حديثها بأنه يحرم الصيام في أيام التشريق من بينها صيام ثالث أيام عيد الأضحى، مستشهدة بحديث النبي: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم (1141).

حكم صيام الأيام البيض

وحول حكم صيام الأيام البيض من كل شهر، فقد ندب لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها، وستة شوال، ووعد الصائم بأن له أجرًا عظيمًا.