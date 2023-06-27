عالم أزهري عبر قناة الناس: يوم عرفات يختصر حياة الإنسان

عرضت قناة الناس رسالة الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، من الأراضي المقدسة.

جبل عرفات يستوي فيه الفقير والغني

وقال «جبر» إن جبل عرفات الذي يجتمع فيه الحجيج من كل مكان يستوي فيهم الفقير والغني والشريف والوضيع والعالم يستوونون كلهم ​​من الله عز وجل وغرد واحد، حتى يستشهدوا ويستشعروا معنى يوم البعث والنشور كل آتيه يوم القيامة فردا وعلينا أن نستشعر أننا نعرض أنفسنا وقلوبنا على الله.

وأضاف: «في هذا اليوم المبارك تتحقق بما تريده منا مستغفرين له من كل ما فرص منا من تقصير لعل الله.. ومن غفلة ومن جهالات ومن انشغال بشهوات الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينقينا ويرقينا، فان يوم عرفات يختصر حياة الإنسان، والنشور حيث يجتمع الناس في صعيد واحد أرض المحشر يعرضون أحوالهم على الله سبحانه وتعالى لعله وتعالى ينظر إليه بنظر الرحمة ومن كرم الله في هذا اليوم المبارك أنه ينزل السماء الدنيا.. ويستجيب دعاء الداعين واستغفار المستغفرين وتلبية الملبين بل لا يستجيب لهم فقط بل يستجيب لهم حتى في من شفعوا فيه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يجعل هذا والله سبحانه يجعل هذا اليوم ليس لديك ساعات طويلة ساعات طويلة أو أكثر».

وأوضح: «تتذكر كل ما تتمناه.. وهذا يدل على غنى الله وفضله وكرمه بالعباد لأن الله سبحانه وتعالى من كرمه فتح لنا مدة الدعاء ساعات طويلة ثم بعد ذلك ألهمنا أيضا الدعاء على ألسنة الرسل ببراءة وأمامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبى طلبات المغفرة ومن طلب الرحمة».